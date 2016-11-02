Южненский "Химик" взял первую победу в Лиге чемпионов ФИБА

Южненский "Химик" одержал свою первую победу в баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА, обыграв сегодня дома итальянскую "Венецию". Матч завершился со счетом 65:64.

Победные очки для украинской команды принес форвард Вячеслав Петров, набравший в сумме 19 баллов. После этого гости могли отыграться, но финальный трехочковый американского защитника "Венеции" Маркуса Хэйнса цели не достиг.

Химик (Украина) - Венеция (Италия) 65:64 (19:15, 14:14, 16:24, 16:11)

Х: Смит (19 + 6 подборов + 8 передач), Петров (19 + 7 подборов), Антипов (10 + 6 подборов), Рябчук (8).

Напомним, ранее "Химик" потерпел два поражение в Лиге чемпионов - от российского "Автодора" и французского "Ле Мана". На данный момент украинский клуб вместе с еще тремя командами делит в своей группе 4-8 места.

Следующий матч Лиги чемпионов ФИБА "Химик" проведет дома, 8 ноября, против финской "Катайи".