НБА. "Сан-Антонио" проиграл впервые в сезоне, "Кливленд" и "Голден Стейт" победили

Команда НБА "Сан-Антонио Сперс" потерпела первое поражение в сезоне, проиграв "Юте Джаз" со счетом 91:106.

Пятикратные чемпионы лиги провалили последнюю четверть матча, в которой уступили 13 очков. Кроме того, причной поражения стала нерезультативная игра лидеров команды, за исключением защитника Кавая Ленарда и форварда ЛаМаркуса Олдриджа.

Таким образом, лидером регулярного чемпионата стал "Кливленд Кавальерс". Команда из штата Огайо прошедшей ночью победила "Хьюстон Рокетс" со счетом 128:120, добыв четвертую победу в четырех матчах.

Также стопроцентный показатель побед имеют "Чикаго" и Атланта" в Восточной конференции, и "Клипперс" и "Оклахома-Сити" - в Западной.

Фаворит чемпионата "Голден Стейт Уорриорс" также выиграл свой последний матч. В этот раз подопечные Стива Керра справились с "Портлендом" - 127:104.

Результаты матчей:

Сан-Антонио – Юта 91:106 (28:38, 22:16, 21:19, 20:33)

СА: Леонард (30 + 7 подборов), Олдридж (21)

Ю: Дж. Хилл (22 + 7 передач), Худ (19 + 5 подборов), Лайлс (15 + 7 подборов), Мак (14).

Кливленд – Хьюстон 128:120 (29:35, 34:24, 22:25, 43:36)

К: Ирвинг (32), Лав (24 + 5 подборов), Джеймс (19 + 13 подборов + 8 передач), Джей Ар Смит (15), Данливи (11), Фрай (11)

Х: Харден (41 + 7 подборов + 15 передач), Гордон (16), Нене (13 + 5 подборов), Андерсон (12), Ариза (11).

Портленд – Голден Стэйт 104:127 (25:34, 28:25, 20:41, 31:27)

П: Лиллард (31), Лэйман (17), Макколлум (16), Тернер (14)

ГС: Карри (28), Кларк (22), Дюрант (20 + 5 подборов + 4 перехвата), Томпсон (14 + 5 подборов), Игуодала (11 + 5 подборов + 5 передач).

Филадельфия – Орландо 101:103 (29:24, 28:19, 30:41, 14:19)

Ф: Томпсон (22 + 7 подборов), Шарич (21), Хендерсон (18), Эмбиид (18 + 10 подборов), Родригес (12 + 5 подборов + 11 передач)

О: Вучевич (24 + 14 подборов), Ибака (21), Пэйтон (18 + 10 передач), Фурнье (17 + 5 подборов + 5 передач).

Индиана – Лейкерс 115:108 (27:18, 35:33, 22:28, 31:29)

И: Джордж (30 + 7 подборов), Эллис (17), Майлз (16), Янг (14 + 6 подборов)

ЛАЛ: Уильямс (19 + 5 передач), Кларксон (15), Расселл (11), Денг (10 + 6 подборов).

Майами – Сакраменто 108:96 OT (28:26, 26:24, 19:17, 18:24, 17:5)

М: Драгич (25 + 8 подборов + 8 передач), Джонсон (22), Уэйтерс (20), Уайтсайд (14 + 11 подборов), Бэббит (10)

С: Гэй (30 + 12 подборов), Казинс (30 + 7 подборов), Аффлало (18).

Детройт - Нью-Йорк 102:89 (32:29, 32:26, 22:24, 16:10)

Д: Харрис (25 + 10 подборов), Моррис (22), Колдуэлл-Поуп (19), Смит (10 + 8 передач)

НЙ: Энтони (24), Роуз (19 + 5 подборов), Порзингис (18 + 6 подборов), Дженнингс (12).

Нью-Орлеан - Милуоки 113:117 (32:29, 22:34, 32:21, 27:33)

НО: Дэвис (35 + 15 подборов), Фрэйзер (20 + 9 передач), Хилл (18 + 6 подборов), Мур (17), Хилд (10)

М: Адетокумбо (24 + 10 подборов + 7 передач), Паркер (21), Брогдон (14), Снелл (13 + 10 подборов), Бизли (12), Деллаведова (11 + 5 подборов + 8 передач)

Миннесота – Мемфис 116:80 (29:16, 33:20, 35:23, 19:21)

Мин: ЛаВин (31), Уиггинс (17), Дьенг (17 + 6 подборов), Таунс (11 + 10 подборов), Данн (10 + 6 передач)

Мем: Дэвис (17 + 6 подборов), Уильямс (14), Харрисон (12 + 5 передач).