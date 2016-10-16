"Кривбасс", "Николаев" и "Запорожье" укрепили позиции вверху чемпионата Суперлиги

Криворожский "Кривбасс", МБК "Николаев" и БК "Запорожье" одержали свои четвертые победы в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги.

"Кривбасс" и "Запорожье" легко справились с "политехником" и "Волыньбаскетом", соответственно. В то же время "Николаев" дожал "Кремень" лишь в заключительном отрезке матча, когда сделал рывок 11:0.

Таким образом, после сегодняшнего тура "Запорожье", "Кривбасс" и "Николаев" занимают места с третьего по пятое в турнирной таблице Суперлиги. Выше находятся лишь южненский "Химик" и "Днепр".

"Политехник", "Волыньбаскет" и "Кремень", наоборот, занимают места в нижней тройке турнирной таблицы.

Кривбасс (Кривой Рог) – Политехник (Харьков) – 89:60 (23:11, 20:14, 26:28, 20:7)

Кр: Шундель (19), Тихонов (18 + 5 подборов), Бояркин (13 + 10 передач + 5 перехватов), Вильховецкий (12 + 4 перехвата), Глебов (10 + 5 подборов)

П: Арабаджи (14 + 8 подборов), Бест (13 + 8 подборов), Рочняк (11 + 7 подборов + 4 передачи), Столикер (9 + 5 подборов).

БК Запорожье - Волыньбаскет (Луцк) - 81:63 (12:18, 29:19, 14:13, 26:13)

З: Конате (27 + 8 подборов), Буренко (20 + 6 подборов + 5 передач), Рыбалко (17), Змитрович (8)

В: Чемякин (21 + 13 подборов), Алферов (15 + 6 подборов), Рудаков (10).

МБК Николаев - Кремень (Кременчуг) - 87:78 (17:13, 25:25, 23:23, 22:17)

Н: Кушниров (23 + 16 подборов + 4 потери), Горбатюк (11 + 5 подборов), Онуфриев (11), Швец (10), Хохоник (8 + 7 передач)

Кр: Вудсон (16), Шостуха (15 + 5 передач), Луговцов (13), Тищенко (13 + 10 подборов), Балашов (9), Хамзаев (8).