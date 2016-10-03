Экс-лидер сборной Украины по баскетболу еще на год остался в Китае

Американский защитник Пух Джетер, который в 2013-2014 годах выступал за сборную Украины, продолжит карьеру в Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает basket-planet.com.

32-летний плеймейкер перешел из "Шаньдуна" в "Тяньцзинь". В прошлом сезоне Джетер набирал 27,5 очка и 5,6 передачи в среднем за игру в чемпионате Китая.

Напомним, Пух Джетер в сезоне 2007/08 выступал за БК "Киев", после чего сменил ряд ведущих европейских клубов и успел поиграть в команде НБА "Сакраменто Кингс".

В 2013 году он был натурализован сборной Украины для участия в Евробаскете, где помог команде сенсационно занять шестое место и пробиться на чемпионат мира 2014 года. После участия на ЧМ-2014 Джетер в национальную команду не вызывался.

Отметим, что Джетер является лидером сборной Украины по количеству сделанных результативных передач за всю историю команды.