Первая женщина-арбитр в истории НБА завершила карьеру

Первая женщина-арбитр в истории сильнейшей клубной баскетбольной лиги мира - НБА - Вайолет Палмер завершила карьеру, сообщает Isport со ссылкой на NBC.

В 1997 году Вайолет вместе с другой женщиной-арбитром Ди Кантер стали первыми представительницами прекрасного пола, которые стали судить матчи НБА.

Все судьи подвергаются критике и нецензурном обращении в свой адрес со стороны болельщиков, но именно Палмер, кажется, доставалось наиболее всего. Она была темнокожей-женщиной, которая судила «мужскую» игру.

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Не только болельщики, но и сами игроки (Чарльз Баркли, Деннис Скотт и др.) критиковали Вайолет и подвергали сомнению её профессионализм.

Сейчас арбитру 52 года, и из-за проблем с коленями она решила завершить карьеру. В 2014 году она была одним из арбитров Матча Всех звезд. Отсудила в НБА 919 поединков в регулярном чемпионате и 9 в плей-офф.