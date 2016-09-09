Три баскетболиста введены в Зал славы НБА

Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации пополнился еще тремя игроками. Новыми членами стали легенды прошлого десятилетия – Шакил О'Нил, Аллен Айверсон и Яо Мин, сообщает официальный сайт лиги.

Безусловно, особняком ото всех стоит О'Нил. Четырехкратный чемпион НБА и MVP лиги 2000-го года заслуживал подобного признания давно. За долгую карьеру гигант из Нью-Джерси провел в НБА 19 сезонов, набирая по 23,7 очка и собирая по 10,9 отскока в среднем за матч.

Разыгрывающий Аллен Айверсон, чьи лучшие годы прошли в "Филадельфии 76", провел в ассоциации 14 сезонов, набирая по 26,7 очков и раздавая по 6,2 ассиста в среднем за игру. В 2001-м Айверсон получил титул MVP. Легенде "Филадельфии" так и не удалось хоть раз завоевать чемпионский перстень.

Что касается Яо Мина, то талантливый китаец, вынужденный прекратить карьеру из-за травм, провел за океаном 8 сезонов, выступая только за "Хьюстон Рокетс". Средние показатели его за матч были равны 19 набранным очкам и 9,2 подборам. Легенда китайского баскетбола 7 раз принимал участие в Матче всех звезд.

Зал славы НБА ежегодно пополняется лучшими представителями американского баскетбола, которые уже закончили карьеру.