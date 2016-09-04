Порошенко предоставил гражданство американке для выступлений за баскетбольную сборную Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о предоставлении гражданства Украины американской баскетболистке Д'Андре Мосс, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Таким образом, Мосс сможет помочь национальной команде уже в ближайшем матче отборочного турнира к женскому Евробаскету-2017, где соперником Украины будет сборная Германии. Игра состоится 19 ноября в Одессе.

Отметим, что ранее Мосс уже принимала участие в тренировочном процессе национальную сборной и была задействована в товарищеских матчах. Она стала первым натурализованным игроком в истории женской сборной Украины по баскетболу.

"Мосс - это существенное усиление нашего состава. Сейчас фактически каждая европейская сборная имеет натурализованного игрока. Не стоило терять такую опцию и нам, если мы действительно ставим перед этой командой весомые задачи. И вопрос сейчас не только в квалификационном турнире, мы делаем ставку и на будущее", - прокомментировал натурализацию игрока главный тренер команды Владимир Холопов.

28-летняя Мосс всю профессиональную карьеру провела в Европе. Она признавалась лучшим игроком сезона в Финляндии и Испании, а также лучшей защитницей итальянской лиги.

Ранее женская сборная Украины досрочно квалифицировалась в финальную часть Евробаскета-2017, выиграв четыре из четырех матчей отборочного турнира. Команде осталось провести две игры отбора - 19 ноября дома против Германии и 23 ноября на выезде против Сербии.