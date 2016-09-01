Украинский баскетболист Слипенчук продолжит карьеру в Косово

Украинский защитник Артем Слипенчук проведет следующий сезон в чемпионате Косово. Баскетболист подписал контракт с командой "Пежа", сообщает eurobasket.com.

Ранее Слипенчук выступал на профессиональном уровне льшь в чемпионате Украины. Он играл за киевский "Будивельник", ивано-франковскую "Говерлу", криворожский "Кривбассбаскет", БК Одесса и киевское "Динамо".

В минувшем чемпионате Суперлиги Слипенчук набирал за "Динамо" 9,7 очка, 4,1 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру. По итогам сезона он стал вице-чемпионом Украины.

Косовская "Пежа" в прошлом сезоне стала второй в чемпионате Косово, уступив в финальной серии клубу "Сигал". В новом сезоне "Пежа" и Слипенчук сыграют в Кубке Европы ФИБА.