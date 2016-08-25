Сборная Украины по баскетболу с трудом справилась с Албанией

Сборная Украины по баскетболу победила команду Албании в своем втором матче товарищеского турнира в Эстонии. Команда Евгения Мурзина сегодня обыграла соперника со счетом 71:65.

В составе сборной Украины самым результативными игроками вновь стали представители передней линии - центровые Артем Пустовой, Вячеслав Кравцов и Кирилл Фесенко, а также форвард Максим Корниенко.

Отметим, что сборная Албании - одна из слабейших команд Европы. Вчера на турнире в Эстонии эта команда уступила Израилю с разницей в 70 очков.

Украина - Албания - 71:65 (24:16, 16:9, 18:17, 13:23)

Украина: Пустовой (13 + 4 подбора), Кравцов (12), Корниенко (11 + 5 подборов), Фесенко (10), Бобров (7), Рябчук (7 + 6 подборов), Липовый (6), Конев (3 + 6 подборов), Артамонов (2 + 4 передачи), Мишула (0 + 3 подбора), Глебов (0).

Завтра сборная Украины проведет последний матч турнира, где ее соперником станет команда Израиля.