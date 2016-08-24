Баскетбольная сборная Украины легко победила Эстонию

Сборная Украины по баскетболу начала участие на товарищеском турнире в Эстонии, где национальные команды готовятся к отборочному турниру Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года.

В своем первом матче команда Евгения Мурзина победила сборную Эстонии со счетом 72:55. Лучшими игроками украинской команды стали игроки передней линии - Вячеслав Кравцов и Максим Корниенко.

Завтра сборная Украины проведет матч против команды Албании.

Эстония – Украина – 55:72 (16:16, 13:26, 13:12, 13:18)

У: Кравцов (13 + 5 подборов), Мишула (11), Бобров (10 + 7 подборов), Корниенко (10 + 10 подборов), Лукашов (9), Фесенко (8), Глебов (4), Липовый (3), Артамонов (2), Пустовой (2), Рябчук (0), Конев (0 + 5 подборов).