Сборная Украины победила Нидерланды в своем последнем матче на баскетбольном турнире в Тбилиси
Лучшим в составе украинской команды вновь был Александр Мишула.
Сборная Украины по баскетболу обыграла со счетом 76:68 команду Нидерландов в своем последнем матче на товарищеском турнире в Тбилиси.
Лучшим в составе сборной Украины был защитник "Днепра" Александр Мишула, который в течение игры реализовал семь из семи трехочковых бросков. Таким образом, на счету игрока 21 очко.
Также отметим, что в сегодняшнем матче не принимал участие капитан команды Кирилл Фесенко.
Нидерланды – Украина – 68:76 (24:14, 6:21, 14:24, 24:17)
Украина: Мишула (21), Кравцов (18 + 8 подборов), Липовый (12), Рябчук (7), Лукашов (6), Корниенко (5), Бобров (4 передачи), Отверченко (3), Артамонов (2), Петров (2), Конев (0).
Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Тбилиси сборная Украины уступила сборным России и Грузии.