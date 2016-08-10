Украинскую баскетбольную Суперлигу пополнили клубы из Харькова и Кременчуга

За два месяца до старта нового баскетбольного сезона восемь клубов подтвердили свое участие в главном дивизионе чемпионата Украины - Суперлиге.

Первыми это сделали действующий чемпион Украины южненский "Химик", а также киевский "Будивельник" и "Днепр". Позже к лиге присоединились криворожский "Кривбасс", "Черкасские Мавпы" и БК "Запорожье", которые принимали участие и в минувшем сезоне чемпионата.

Новичками лиги стали харьковский "Политехник", выигравший в минувшем сезоне чемпионат Высшей лиги, и кременчугский "Кремень". Харьков будет представлен в Суперлиге впервые за 10 лет, команда из Кременчуга не играла в элитном дивизионе никогда.

Также ожидается, что в Суперлигу войдет одесская "БИПА", а существование МБК "Николаев" - единственного клуба, не пропустившего ни одного чемпионата Украины - находится под вопросом.