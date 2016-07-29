Баскетболисты Фесенко и Корниенко не будут принимать участие в контрольных матчах Украина - Германия

Сегодня национальная мужская сборная Украины отправится в Германию на два контрольных матча со сборной этой страны. Этими поединками откроется второй, игровой, этап подготовки команды к квалификации на Евробаскет, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин рассказал об итогах первого этапа сборов и планах на будущее.

"Первый этап подготовки мы закончили. Этот период у нас был направлен на восстановление кондиций игроков. Многие приехали после отпуска и им было прописано избегать тренировок, поэтому мы старались использовать это время для приведения их в надлежащее состояние. Что-то получилось, что-то нет. У нас есть потери. На фоне хорошей физической подготовки мы потеряли на эту поездку в Германию Фесенко и Корниенко. Корниенко выздоравливает быстрее. Он уже даже принимал участие в спарринге (на последней перед отъездом тренировке команды – ред.). Какой-то вирус подхватил. Кстати не он один. Четыре игрока во время этого двухнедельного периода тоже через это прошли. На сегодня вирус не позволяет ехать Фесенко и мы решили поберечь Корниенко. Его проверять не надо, это игрок основного состава. Ребята останутся в Пуще-Водице и будут работать по индивидуальному графику с тренером".

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Говоря о конкуренции в команде, Мурзин отметил: "В Германию едут тринадцать игроков. Конкуренция сохраняется (завершил работу в сборной и поехал домой на сегодня только Лебединцев – ред.)".

В объясняя ситуацию, что в Германии команда будет играть два матча, один открытый, другой – за закрытыми дверями, пояснил: "Первая игра у нас в 9 вечера, вторая – в 2 дня. Будут играть все. Будем наигрывать различные связки, проверять разных людей на той или иной позиции. Есть обновление в составе сборной есть молодые игроки, новые игроки, поэтому будем их просматривать. Тренировочный процесс – это одно, даже вот такие игры между собой (разговор состоялся после двустороннего спарринга команды – ред.) по-разному влияют на игроков. Они по-разному выглядят".

Как сообщал УНИАН, отборочный турнир на Евробаскет для подопечных Евгения Мурзина начнется 31 августа в Киеве матчем Украина – Болгария.