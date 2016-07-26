Главный клуб-долгожитель украинской Суперлиги может прекратить существование

Муниципальный баскетбольный клуб "Николаев", выступающий в украинской Суперлиге, может в течение нынешнего лета прекратить существование. Об этом в интервью изданию "Николаевские новости" сообщил экс-игрок команды, а ныне судья и глава Федерации баскетбола Николаевской области Александр Раевский.

"Из-за отсутствия руководителя и финансирования главный тренер не может приступить к комплектации команды, не может провести тренировочные сборы, принять участие в предсезонных турнирах. Нет средств даже на приобретение спортивной формы, не говоря уже о каком-то фонде Читайте такжеКлуб украинской баскетбольной Суперлиги на грани исчезновениязаработной платы игроков", - рассказал о ситуации Раевский.

По его словам, времени для спасения команды практически не осталось.

"Надо признать, что еще никогда в истории николаевского баскетбола не стоял так остро вопрос не только об участии в чемпионате высшего дивизиона, но и о существовании команды как таковой. Проблемы с финансированием были всегда. Но у клуба как минимум был руководитель, клуб располагал пусть небольшими, но достаточными для начала сезона средствами. Сегодня мы ничего этого не имеем", - заявил баскетбольный функционер.

Раевский также отметил, что областная Федерация баскетбола обращалась с просьбами о помощи к руководству города и области, но положительного ответа от них пока нет.

Отметим, что МБК "Николаев" - единственный клуб украинской баскетбольной Суперлиги, который принимал участие во всех без исключения чемпионатах Украины, начиная с 1992 года.

Как сообщал УНИАН, предыдущий президент МБК "Николаев" Михаил Козырь покинул свою должность по состоянию здоровья.