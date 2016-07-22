Матч всех звезд НБА не состоится в Шарлотт

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение перенести Матч Всех звезд-2017 из Шарлотт в другой город, сообщает Isport.

Причиной такому решению послужил "Закон о безопасности общественных зданий и сооружений", который требует для трансгендерных мужчин и женщин использовать общественные туалеты того пола, который у них был при рождении. Принятый в штате закон ущемляет права секс-меньшинств.

Новый организатор Матча звезд будет объявлен через несколько недель, однако сообщается, что скорее всего поединок пройдет в Нью-Орлене, где уже проводились подобные мероприятия в 2008 и 2014 годах.

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В пресс-релизе Лиги говорится, что не исключается проведение Матча звезд в Шарлотт в 2019 году.

"Начиная с марта, когда были приняты законы в Шарлотт, НБА и клуб "Шарлотт Хорнетс" работали над тем, чтобы способствовать конструктивному диалогу и попытаться произвести позитивные изменения, но к согласию придти не удалось", – говорится в заявлении Лиги.

Матч Всех звезд-2017 запланирован в календаре НБА на 19 февраля.