Украинская "молодежка" спасла матч с Латвией на Евробаскете U-20

Сборная Украины выиграла в овертайме последний матч групповой стадии чемпионата Европы U-20 против Латвии. Счет игры - 72:70

Во время матча Украина уступала сопернику с разницей в 23 очка, но в конце встречи смогла перевести игру в овертайм. В решающие минуты основного времени игры и овертайма лидером команды на площадке был защитник "Канзаса" Святослав Михайлюк, который набрал несколько важных очков.

Всего на счету Михайлюка по итогам матча оказалось 17 очков. Он, а также центровой южненского "Химика" Сергей Павлов, стали самыми результативными игроками сегодняшнего матча в составе сборной Украины.

Украина — Латвия - 72:70 ОТ (10:17, 12:15, 21:23, 22:10, 7:5)

У: Михайлюк (17 + 4 перехвата), Павлов (17), Кобец (16 + 5 подборов), Скапинцев (12 + 6 подборов), Сидоров (5 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Зотов (3 + 5 передач + 3 перехвата), Антоненко (1), Тарасенко (1), Балабан (0), Приймак (0), Мирошниченко (0).

Данная победа означает, что сборная Украины займет первое или второе место в своей группе. Соперником команды Максима Михельсона в 1/8 финала плей-офф будет сборная Италии, Швеции или Бельгии.