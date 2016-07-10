Франция стала последним участником баскетбольного турнира на Олимпиаде-2016

Сборная Франции стала последним участником баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сегодня французская команда выиграла квалификационный турнир к Олимпиаде, который состоялась в столице Филиппин Маниле. В финале подопечные тренера Венсана Колле победили сборную Канады - 84:73.

Главным мероем встречи стал французский защитник "Сан-Антонио Сперс" Тони Паркер, набравший 26 очков, в том числе 15 в последней четверти матча.

Читайте такжеСборная США по баскетболу приедет на Олимпиаду-2016 без статуса "Dream Team"Канада – Франция – 74:83 (25:30, 11:9, 15:17, 23:27)

К: Джозеф (20 + 6 передачь), Эджим (19), Томпсон (8 + 7 подборов);

Ф: Паркер (26 + 4 передачи), Де Коло (22 + 5 подборов), Диао (9 + 4 передачи).

Как ранее сообщал УНИАН, победителями квалификационных турниров в Белграде и Турине стали соответственно сборные Сербии и Хорватии.

Таким образом, теперь полностью сформировались группы на олимпийском баскетбольном турнире.

Группа А: США, Венесуэла, Китай, Австралия, Франция, Сербия

Группа В: Аргентина, Испания, Бразилия, Литва, Нигерия, Хорватия

В каждой группе команды по одному разу сыграют друг с другом. По итогам этих матчей четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в плей-офф.