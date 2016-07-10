Франция стала последним участником баскетбольного турнира на Олимпиаде-2016
Сегодня команда Венсана Колле стала третьим победителем квалификации к Играм в Рио.
Сборная Франции стала последним участником баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Сегодня французская команда выиграла квалификационный турнир к Олимпиаде, который состоялась в столице Филиппин Маниле. В финале подопечные тренера Венсана Колле победили сборную Канады - 84:73.
Главным мероем встречи стал французский защитник "Сан-Антонио Сперс" Тони Паркер, набравший 26 очков, в том числе 15 в последней четверти матча.
Читайте такжеСборная США по баскетболу приедет на Олимпиаду-2016 без статуса "Dream Team"Канада – Франция – 74:83 (25:30, 11:9, 15:17, 23:27)
К: Джозеф (20 + 6 передачь), Эджим (19), Томпсон (8 + 7 подборов);
Ф: Паркер (26 + 4 передачи), Де Коло (22 + 5 подборов), Диао (9 + 4 передачи).
Как ранее сообщал УНИАН, победителями квалификационных турниров в Белграде и Турине стали соответственно сборные Сербии и Хорватии.
Таким образом, теперь полностью сформировались группы на олимпийском баскетбольном турнире.
Группа А: США, Венесуэла, Китай, Австралия, Франция, Сербия
Группа В: Аргентина, Испания, Бразилия, Литва, Нигерия, Хорватия
В каждой группе команды по одному разу сыграют друг с другом. По итогам этих матчей четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в плей-офф.