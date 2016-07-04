"Сан-Антонио" готовится к новому сезону: Газоль и Жинобили будут в команде, Данкан объявит о завершении карьеры

Команда НБА "Сан-Антонио Сперс" договорилась с 35-летним испанским центровым Пау Газолем о заключении двухлетнего контракта на 30 миллионов долларов. Об этом сообщает ESPN.

Пау Газоль - один из лучших европейских баскетболистов в истории НБА. В лиге он выступает с 2001 года, стал в 2009-2010 гг. двукратным чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Минувшие два сезона игрок провел в "Чикаго Буллс".

При этом, The Vertical утверждает, что лучший баскетболист в истории клуба Тим Данкан вскоре объявит об окончании карьеры игрока. 40-летний центровой уже дал понять команде, что собирается в ближайшее время повесить кроссовки на гвоздь.

Вместе с тем, ранее стало известно, что 38-летний аргентинский защитник команды Ману Жинобили принял решение продлить контракт со "Сперс" на следующий сезон.

Как сообщал УНИАН, Тим Данкан активировал опцию продления контракта со "Сперс" на следующий сезон. Вне зависимости от того, завершит он карьеру или нет, он получит от клуба 5,6 миллиона долларов.