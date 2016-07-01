Россиянин Мозгов переходит в "Лейкерс", где заработает 64 миллиона долларов

Российский центровой Тимофей Мозгов договорился с "Лос-Анджелес Лейкерс" о заключении четырехлетнего контракта на сумму в 64 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Ранее 29-летний Мозгов выступал в "Кливленд Кавальерс", с которым в прошлом месяце стал чемпионом НБА. В минувшем сезоне он провел 72 матча регулярного чемпионата, 48 из которых начинал в стартовой пятерке. Тем не менее, в плей-офф игровое время россиянина сократилось - в 13 матчах он проводил на площадке по 6 минут, набирая 1,2 очка в среднем за игру.

До этого новичок "Лейкерс" играл за "Нью-Йорк Никс" и "Денвер Наггетс". В НБА он выступает с 2010 года.

Отметим, что в следующем сезоне в НБА останется лишь два россиянина. Кроме Мозгова, это запасной центровой "Кливленда" Саша Каун - действие его контракта с "Кавальерс" истекает летом 2017 года.

Вместе с тем, третий представитель РФ в НБА Сергей Карасев, игравший в "Бруклин Нетс", сегодня заключил контракт с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

В минувшем сезоне Карасев провел за "Бруклин" 40 матчей, набирая 2,4 очка в среднем за игру.

Как сообщал УНИАН, сегодня в НБА начался период, когда клубы могут вести переговоры со свободными агентами. Договора заключаются на фоне значительно выросшего потолка зарплат.