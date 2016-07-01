В НБА началось финансовое безумие на рынке свободных агентов

Сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации начался период, когда клубы получили возможность проводить переговоры со свободными агентами. В первый же день после наступления этого периода ряд клубов договорились о новых договорах со своими лидерами, сообшает ESPN.

Переговоры проходят на фоне выросшего уровня потолка зарплат в лиге - с нынешнего лета каждый клуб может тратить на команду почти на 30 миллионов долларов больше, чем год назад.

Самой крупной сделкой на данный момент является новый контракт атакующего защитника "Торонто Рэпторс" и сборной США ДеМара ДеРозана. По новому договору с единственным канадским франчайзом в лиге, он получит более 139 миллионов долларов в следующие пять лет.

Также крупный контракт получит центровой "Детройт Пистонс" Андре Драммонд. Клуб и игрок договорились о пятилетнем договоре на сумму в 130 миллионов долларов.

Аналогичный по сумме и срокам контракт заключит атакующий защитник "Вашингтон Визардс" Брэдли Бил. Таким образом, игрок сборной США не будет менять клуб нынешним летом.

Кроме того, один из лидеров сборной Франции Николя Батум согласовал с "Шарлотт Хорнетс" новый пятилетний контракт на сумму в 120 миллионов долларов.

Близок к заключению контракта и тяжелый форвард "Майами Хит" Хассан Уайтсайд. Баскетболист, который еще два года назадо выступал в чемпионате Ливана и не помышлял об НБА, получит от клуба максимальное возможное соглашение, примерно на 98 миллионов долларов.

На меньшую сумму сможет рассчитывать защитник "Лейкерс" Джордан Кларксон. Он согласился заключить с калифорнийским клубом четырехлетний контракт на 50 миллионов долларов.