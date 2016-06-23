Парад в честь победы "Кливленда" в НБА собрал более миллиона человек (фоторепортаж)

В чемпионском параде, посвященном первой победе "Кливленд Кавальерс" в чемпионате НБА, приняли участие около 1,3 миллиона человек. Об этом сообщает SB Nation.

Команда на нескольких машинах проехала мимо толпы, после чего поднялась на сцену, где игроки выступили перед фанатами.

Город с трудом выдержал мероприятие, так как изначально не был готов к такому скоплению людей. Большинство фанатов долго стояли на жаре, чтобы дождаться своих любимцев, другие полностью заняли крыши домов, лежащих вдоль маршрута "Кавальерс".

Всего в Кливленде живет 300 тысяч человек, а с учетом предместья, в Большом Кливленде - 2,1 миллиона человек.

Напомним, в финальной серии НБА "Кливленд" сенсационно победил "Голден Стейт" со счетом 4:3. При этом, по ходу серии "Кавальерс" уступали 1:3.