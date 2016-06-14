Финал НБА: "Кливленд" продлил финальную серию до шестой игры
07:44, 14 июня 2016Баскетбол
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"Кавальерс" добыли важную выездную победу над соперником.
Reuters
Команда "Голден Стейт Уорриорс" не смогла сегодня на родном паркете обыграть "Кливленд Кавальерс" и стать чемпионами НБА.
Матч завершился победой гостей со счетом 112:97, причем в составе победителей 82 очка на двоих набрали форвард ЛеБрон Джеймс и защитник Кайри Ирвинг.
Отметим, что за "Уорриорс" сегодня не смог сыграть один из лидеров команды Дрэймонд Грин. В шестом матче серии, который состоится в Кливленде, он уже примет участие.
Голден Стейт - Кливленд - 97:112 (32:29, 29:32, 23:32, 13:19)
ГС: Томпсон (37), Карри (25 + 7 подборов), Игуодала (15 + 11 подборов + 6 передач);
К: Ирвинг (41 + 6 передач), Джеймс (41 + 16 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота), Смит (10).
Счет в серии: 3:2.
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