Финал НБА: "Кливленд" продлил финальную серию до шестой игры

Команда "Голден Стейт Уорриорс" не смогла сегодня на родном паркете обыграть "Кливленд Кавальерс" и стать чемпионами НБА.

Матч завершился победой гостей со счетом 112:97, причем в составе победителей 82 очка на двоих набрали форвард ЛеБрон Джеймс и защитник Кайри Ирвинг.

Отметим, что за "Уорриорс" сегодня не смог сыграть один из лидеров команды Дрэймонд Грин. В шестом матче серии, который состоится в Кливленде, он уже примет участие.

Голден Стейт - Кливленд - 97:112 (32:29, 29:32, 23:32, 13:19)

ГС: Томпсон (37), Карри (25 + 7 подборов), Игуодала (15 + 11 подборов + 6 передач);

К: Ирвинг (41 + 6 передач), Джеймс (41 + 16 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота), Смит (10).

Счет в серии: 3:2.