НБА: "Голден Стейт" не пустил "Оклахому" в финал плей-офф

Команда "Голден Стейт Уорриорс" не позволила "Оклахома-Сити Тандер" выйти в финал НБА по итогам шести игр серии. Сегодня чемпионы Ассоциации обыграли соперника со счетом 108:101.

Примечательно, что "Тандер" выиграла каждую из первых трех четвертей матча, но в последней четверти уступила с разницей в 15 очков. Главным героем поединка стал защитник "Уорриорс" Клей Томпсон, который реализовал 11 трехочковых, установив новый рекорд плей-офф НБА.

Таким образом, счет в серии стал 3:3, а победитель противостояния определится в седьмой игре между командами, которая состоится послезавтра, 31 мая.

Оклахома-Сити - Голден Стейт - 101:108 (23:20, 30:28, 30:27, 18:33)

ОС: Дюрант (29 + 7 подборов), Уэстбрук (28 + 9 подборов + 11 передач), Ибака (13 + 9 подборов), Роберсон (11 + 8 подборов;

ГС: Томпсон (41), Карри (29 + 10 подборов + 9 передач), Грин (14 + 12 подборов + 6 передач

Счет в серии - 3:3.