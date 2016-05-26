Украина, Россия и Грузия сыграют в одном турнире во время подготовки к Евробаскету

Достигнута договоренность об участии подопечных Евгения Мурзина в международном турнире в Грузии, который состоится 13 - 15 августа, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В Тбилиси соперниками украинцев будут сборные Нидерландов, России и хозяева соревнований - команда Грузии. Поскольку участники турнира будут соревноваться по системе "каждый с каждым", противостояние на паркете мужских баскетбольных сборных Украины и России неизбежно.

Таким образом подопечные Евгения Мурзина во время подготовки к квалификации Евробаскета примут участие в трех турнирах - вышеупомянутом в Грузии (13 - 15 августа), в Словакии (16 - 17 августа) и в Эстонии (24 - 26 августа). Кроме того 30 и 31 июля на выезде будет проведено две контрольные игры со сборной Германии.

Учебно-тренировочные сборы команды начнутся 14 июня в Международной теннисной Академии, в Пуще-Водице в Киеве.

Первый матч отбора на Евробаскет-2017 сборная Украины проведет в Киеве против команды Болгарии 31 августа 2016.