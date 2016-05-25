НБА: "Голден Стейт" в шаге от сенсационного вылета из плей-офф

Команда "Оклахома-Сити" третий раз обыграла "Голден Стейт" в финальной серии Западной конференции НБА.

Сегодня баскетболисты "Тандер" вновь обыграли соперника с хорошим запасом - 118:94. Лучшим игроком матча стал защитник победителей Рассел Уэстбрук, сделавший трипл-дабл.

До сенсационного выхода в финал "Оклахоме" осталось лишь раз обыграть "Голден Стейт", который является действующим чемпионом НБА и фаворитом не только серии, но и всего сезона.

Оклахома-Сити Тандер - Голден Стейт Уорриорс - 118:94 (30:26, 42:27, 22:29, 24:12)

ОС: Уэстбрук (36 + 11 передач + 11 подборов), Дюрант (26 + 11 подборов), Ибака (17 + 7 подборов), Робертсон (17 + 12 подборов), Адамс (11 + 7 подборов), Уэйтерс (10);

ГС: Томпсон (26 + 5 подборов), Карри (19 + 5 подборов + 5 передач), Барнс (11);

Счет в серии - 3:1.