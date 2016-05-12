НБА: "Голден Стейт" вышел в финал Конференции

"Голден Стейт Уорриорз" в упорном и крайне напряженном матче с "Портленд Трейл Блейзерс" выиграл с минимальные перевесом в 4 балла, а "Торонто" обыграл "Майами" с преимуществом в 8 баллов.

Голден Стэйт – Портленд 125:121 (27:30, 31:33, 35:28, 32:30)

Голден Стэйт: Томпсон (33), Карри (29 + 11 передач), Грин (13 + 11 подборов + 6 передач), Барнс (8 + 7 подборов), Богут (4).

Портленд: Лиллард (28 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Макколлум (27 + 8 подборов), Амину (16 + 9 подборов), Харклесс (13), Пламли (5).

Счет в серии - 4:1

Торонто – Майами 99:91 (28:18, 27:27, 20:17, 24:29)

Торонто: ДеРозан (34), Лоури (25 + 10 подборов + 6 передач), Бийомбо (10 + 4 блок-шота), Паттерсон (8), Кэрролл (6) – старт; Джозеф (9), Росс (5), Томпсон (2), Пауэлл (0).

Майами: Уэйд (20 + 7 подборов), Драгич (13), Джонсон (11 + 8 подборов), Денг (4), Стаудемайр (0) – старт; Ричардсон (13), Уинслоу (8 + 7 подборов), Джонсон (6), Макробертс (6), Хаслем (6), Грин (4).

Счет в серии - 3:2