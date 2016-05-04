Плей-офф НБА: "Голден Стейт" удвоил преимущество, "Майами" обыграл "Торонто"

В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются полуфинальные серии Восточной и Западной конференций.

Торонто – Майами - 96:102 ОТ (18:18, 25:23, 20:27, 27:22, 6:12) Т: Валанчюнас (24 + 14 подборов), ДеРозан (22), Росс (19), Кэрролл (10), Джозеф (10); М: Драгич (26), Уэйд (24), Джонсон (16 + 7 подборов), Ричардсон (11), Денг (10 + 5 потерь); Счет в серии - 0:1. Голден Стэйт – Портленд - 110:99 (21:34, 30:25, 25:28, 34:12) ГС: Томпсон (27), Грин (17 + 14 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Ливингстон (14), Барнс (13) П: Лиллард (25 + 6 передач), Макколлум (22), Амину (14), Харклесс (11 + 7 подборов). Счет в серии - 2:0.

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