НБА: "Торонто" и "Атланта" взяли по третьей победе в сериях первого раунда

"Торонто Рэпторс" и "Атланта Хоукс" стали победителями очередных матчей в четвертьфиналах Восточной конференции НБА.

"Торонто", благодаря удачной последней четверти, обыграл "Индиану Пейсерс" со счетом 102:99, а "Атланта" разгромила "Бостон" - 110:83. Теперь победителям осталось выиграть по одной игре, чтобы пройти во второй раунд плей-офф.

Серии плей-офф НБА длятся до четырех побед.

Торонто - Индиана - 102:99 (20:35, 32:26, 25:29, 25:9)

Т: ДеРозан (34), Лаури (14 + 5 передач), Валанчюнас (11 + 5 подборов), Бийомбо (10 + 16 подборов), Пауэлл (10);

И: Джордж (39 + 8 подборов + 8 передач), Дж. Хилл (15), Тернер (14 + 8 подборов), С. Хилл (11 + 6 подборов)

Счет в серии - 3:2.

Атланта - Бостон - 110:83 (15:20, 32:19, 42:23, 19:19)

А: Скотт (17 + 5 подборов), Бэйзмор (16 + 5 подборов), Тиг (16), Корвер (13 + 5 перехватов), Миллсэп (10 + 8 подборов + 6 передач);

Б: Тернер (15 + 5 подборов), Краудер (10), Смарт (10), Саллинджер (10);

Счет в серии - 3:2.