"Динамо" вырвало победу у "Химика" в первом финальном матче чемпионата ФБУ

Киевское "Динамо" обыграло южненский "Химик" в первом матче финальной серии чемпионата Украины по баскетболу со счетом 79:77.

По ходу встречи столичная команда проигрывала с разницей в 17 очков, но смогла отыграть гандикап и за полторы минуты до конца матча вышла вперед. Героем "Динамо" стал форвард Артур Дроздов, набравший 8 очков в заключительном отрезке игры.

Как сообщило издание "Планета-Баскетбол", сразу после матча в Южном главный тренер "Химика" Олег Юшкин был отправлен в отставку.

Вторая игра финальной серии состоится завтра. Противостояние длится до трех побед одной из команд.

Химик (Южный) - Динамо (Киев) - 77:79 (20:13, 21:18, 14:25, 22:23)

Х: Антипов (16), Шоу (14), Фрэйзер (11), Петров (11 + 5 подборов), Мальчевский (9 + 5 подборов), Конев (8 + 9 подборов)

Д: Липовый (22 + 4 передачи), Анисимов (20 + 10 подборов + 6 передач), Дроздов (13), Шундель (12 + 4 передачи), Челован (8 + 6 подборов)

Счет в серии — 0:1.