"Финикс Санс" украинца Лэня потерял шансы попасть в плей-офф НБА (видео)

По итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА баскетболисты «Финикс Санз», несмотря на победу в поединке с «Миннесота Тимбервулвз», лишились даже математических шансов на попадание в плей-офф, сообщает Баскетбол Украины.

В плей-офф коллектив из Аризоны не сыграет шестой год кряду, что является худшим результатом за всё время существования.

Следует отметить, что в последний раз «Санз» не выходили в плей-офф в двух и более сезонах кряду в период с 1986 по 1988 год. После команда выдала серию из 13 последовательных попаданий в постсезон и играла в финальной серии 1993 года, уступив «Чикаго Буллз» со счётом 2-4.

"Финикс" выиграл у "Миннесоты" со счетом 107:104. В этом матче Лэнь провел на площадке 25 минут 48 секунды выполнил 3 из 8 точных бросков с игры (из них 0/1 трехочковый) 3 из 4 штрафных, сделал 3 подбора в нападении и 8 в защите, отдал 2 передачи, набрал 5 фолов, совершил 1 перехват и 5 потерь, набрал 9 очков.

Именно Лэнь, поставив важный заслон, помог форварду «Финикса» Мирза Телетовичу забить победный бросок за 1,2 секунды до финальной сирены. На счету Телетовича в этой игре 21 очко и 8 подборов.