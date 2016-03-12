Днепропетровский "Днепр" стал чемпионом Украины по баскетболу среди команд Суперлиги

Третий матч «золотого» противостояния завершился со счетом 94-80 в пользу днепропетровской команды, сообщает официальный сайт Суперлиги.

Киевляне выиграли две из четырех четвертей, однако новоиспеченным чемпионам для победы фактически хватило 13-очкового гандикапа, добытого в первой десятиминутке.

Насыщенная и результативная дебютная четверть завершилась рывком днепрян, которые повели 30-17, уже в начале матча сделав весомую заявку на чемпионство. Ключевую роль в обеспечении убедительного гандикапа для хозяев сыграли Александр Месяц и Станислав Тимофеенко, которые вдвоем набрали более трети командных очков. На протяжении следующих десяти минут киевляне, которые агрессивно боролись за отскок, особенно на чужом щите, попытались исправить ситуацию, вдвое сократив отставание. Однако до большого перерыва «Днепр» выровнял игру и повел 52-40.

Во второй половине «строители» пытались шаг за шагом отвоевать плацдарм, несколько раз сокращая отставание до четырех-пяти очков. Но каждый раз днепропетровские баскетболисты возвращали приемлемую для себя разницу. Решающий штурм киевляне организовали в начале четвертого периода, который на удивление активно и продуктивно провел Артем Буцкий. Впрочем, после того, как табло зафиксировало счет 79-75, со своевременным трехочковым подоспел Александр Мишула, заставив соперника начинать все сначала. Даже доигрывая без Сергея Загребы и не сумев сдержать бигмэна «Будівельника» Владислава Кондратьева, который провел один из лучших матчей в сезоне, «Днепр» не просто спокойно довел игру до победы, но сделал это максимально убедительно.

Лучшими в составе «Днепра» стали Станислав Тимофеенко (17 очков + 8 подборов), Павел Ревзин (17 очков + 6 подборов), Александр Мишула (15 очков + 9 передач), Александр Месяц (14 очков), Владислав Коренюк (12 очков) и Максим Закурдаев (10 очков + 6 передач).

Владислав Кондратьев принес «Будівельнику» 22 очка, кроме того, собрав 6 отскоков. Сергей Горбенко отметился 11 очками и 5 подборами, Максим Луценко – 10 очками, Павел Крутоус – 10 очками и 5 подборами. В свою очередь, 9 очков и 9 передач в активе Артема Буцкого.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины среди команд Суперлиги сезона 2015/16 проводился начиная с 31 октября с участием восьми команд.