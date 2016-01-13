Украинский легионер команды НБА "Финикс Санс" Лэнь пропускает три игры подряд из-за травмы

Единственный украинский игрок в сильнейшей баскетбольной лиге мира - североамериканской НБА - Алексей Лэнь пропускает три подряд игра своей команды "Финикс Санс" из-за травмы, сообщает "Баскетбол Украины".

У Лэня диагностировано повреждение связок левой руки.

В ночь на среду по киевскому времени украинский баскетболист не участвовал в матче "Санс" против "Индианы Пейсерс", который солнечные проиграли со счетом 97:116.

Кроме того, Лэнь не сможет принять участие в матчах против "Бостона" и "Миннесоты".

В нынешнем сезоне Лэнь в среднем за игру проводит 18 минут на площадке, набирая 6,4 очка и делая 5,5 подбора.