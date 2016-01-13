Украинский легионер команды НБА "Финикс Санс" Лэнь пропускает три игры подряд из-за травмы
16:42, 13 января 2016Баскетбол
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Баскетболист уже не принял участие в матче регулярного чемпионата "Финикс" - "Индиана"
Алексей Лэнь пропускает три матча из-за травмы / washingtonpost.com
Единственный украинский игрок в сильнейшей баскетбольной лиге мира - североамериканской НБА - Алексей Лэнь пропускает три подряд игра своей команды "Финикс Санс" из-за травмы, сообщает "Баскетбол Украины".
У Лэня диагностировано повреждение связок левой руки.
В ночь на среду по киевскому времени украинский баскетболист не участвовал в матче "Санс" против "Индианы Пейсерс", который солнечные проиграли со счетом 97:116.
Кроме того, Лэнь не сможет принять участие в матчах против "Бостона" и "Миннесоты".
В нынешнем сезоне Лэнь в среднем за игру проводит 18 минут на площадке, набирая 6,4 очка и делая 5,5 подбора.
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