Бостон разгромил Нью-Йорк в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 128:100.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в самом результативном из которых Бостон Брюинз разгромил Нью-Йорк Никс.

Игра завершилась со счетом 128:100, сообщает официальный сайт лиги.

Игра прошла с явным преимуществом Селтикс, которые выиграли все четыре четверти, а в заключительной 12-минутке и вовсе разгромили соперника с разницей "+13" - 29:16.

Самыми результативными игроками матча стали в составе победителей стали Кайри Ирвинг (22 очка) и Джейлен Браун (21).

НБА. Регулярный чемпионат.

06 декабря.

Бостон – Нью-Йорк 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16)

Бостон: Ирвинг (22 + 8 передач), Хорфорд (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Тейтум (17), М-с Моррис (10), Смарт (4 + 7 передач) – старт; Браун (21), Розир (11 + 7 подборов), Тайс (10), Хэйворд (8), Уонамейкер (3), Оджелей (3), Ябуселе (0), Бэйнс (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (22), Мудиай (17 + 6 передач), Кантер (14 + 11 подборов), Вонле (12 + 10 подборов), Хезоня (3) – старт; Нокс (11), Робинсон (7 + 8 подборов), Трир (6), Дотсон (5), Ли (3), Корнет (0).

Портленд – Финикс 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)

Портленд: Лиллард (25 + 8 передач), Нуркич (9 + 14 подборов), Амину (8), Харклесс (6), Сет Карри (3) – старт; Лэйман (24 + 7 подборов), Коллинз (10), Стаускас (9), Тернер (8), Болдуин (3), Ленард (3), Трент (0), Свэниган (0).

Финикс: Джексон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Окобо (11), Холмс (9), Бриджес (7), Ариза (2) – старт; Дэниелс (15), Эйтон (11 + 8 подборов), Бендер (8), Мелтон (7), Кроуфорд (2).

Юта – Хьюстон 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35)

Юта: Инглс (18), Рубио (13 + 6 передач), Краудер (12), Митчелл (6), Гобер (2) – старт; Фэйворс (24 + 10 подборов), Экзам (15), Удох (9 + 7 подборов), О'Нил (7), Нето (5), Сефолоша (5), Аллен (2), Корвер (0).

Хьюстон: Харден (15 + 7 потерь), Пол (12 + 5 потерь), Капела (12 + 10 подборов), Эннис (2), Такер (0) – старт; Картер-Уильямс (13), Нене (11), Грин (8), Гордон (8), Хауз (7), Кларк (3).