Киев-Баскет подписал контракт с черногорским легионером

Милош Латкович может сыграть на позиции атакующего защитника и легкого форварда.

Клуб Суперлиги Пари-Матч Киев-Баскет подписал контракт с черногорским свингменом Милошем Латковичем.

Игрок сможет помочь команде уже в ближайших матчах против Политехника (6 декабря) и Днепра (8 декабря), сообщает официальный сайт клуба.

25-летний баскетболист (196 см, 85 кг), который может сыграть на позиции атакующего защитника и легкого форварда, текущий сезон начинал в составе черногорского клуба Улцинь и отыграв 6 матчей, приносил своей команде 15,0 очка, 6,8 подбора, 4,3 передачи и 1,5 перехвата в среднем за 37,5 минуты на площадке.

Также Латкович, который начал профессиональную карьеру в 2011 году, выступал за черногорские Ловчен и Морнар, а также провел один сезон в Швеции, где играл за клуб Насио.

Ранее черногорец выступал на молодежныхЕвроБаскетах за сборные своей страны в возрастных категориях U-18 и U-20.