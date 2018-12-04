Украинец Лэнь не набрал ни одного очка в проигранном матче Атланты против Голден Стейт

Украинский легионер провел на площадке всего три с половиной минуты.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 7 матчей, в одном из которых Голден Стейт Уорриорз обыграли Атланту Хоукс.

Матч завершился со счетом 128:111, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча решилась в первой четверти, когда игроки Уорриорз мощно стартовали и добились двукратного преимущества - 34:17. В дальнейшем команды попеременно выигрывали игровые отрезки, но не более чем с разницей в 6 баллов.

Украинский легионер Хоукс Алексей Лэнь провел на площадке 3 минуты 39 секунд и не набрал ни одного очка.

НБА. Регулярный чемпионат.

03 декабря.

Детройт – Оклахома-Сити 83:110 (17:26, 23:24, 19:37, 24:23)

Нью-Йорк – Вашингтон 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)

Бруклин – Кливленд 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)

Атланта – Голден Стэйт 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)

Торонто – Денвер 103:106 (24:27, 23:32, 31:27, 25:20)

Новый Орлеан – Клипперс 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)

Миннесота – Хьюстон 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9)