Сборная Украины по баскетболу эффектно разгромила чемпионов Европы из Словении

Наша команда одержала важную победу в квалификации чемпионата мира.

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу победила команду Словении в матче квалификации чемпионата мира 2019 года.

Матч завершился со счетом 82:54, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Хозяевам удалось сразу организовать мощное давление на соперника. Его главным организатором стал Липовый. Сначала он трехочковым открыл счет, затем еще дважды эффектно завершил две стремительные атаки. Балканцы сразу вынуждены были брать тайм-аут. Сбив темп украинцев, соперники несколько выровняли положение. И ненадолго. У нас наилучшим образом проявилась связка Кравцов – Бобров. Разница снова стала расти. Правда преимущество гостей под нашим щитом позволило в конце четверти несколько выровнять положение. Хотя последнее слово осталось за украинцами – Бояркин попал из-за дуги.

С началом второй четверти игра гостей в атаке разладилась и, как следствие, наше преимущество - 11:3. Тщательно старался максимально успешно дебютировать в национальной сборной родившийся в Донецке Исуф Санон. Несколько раз он ловко обкрадывал соперников, которых уже неплохо знает по словенскому чемпионату. Украинцы во второй четверти внимательнее действовали в защите под своим щитом. В итоге наше преимущество после первой половины матча достигло десяти очков. Лучшими у нас стали Липовый и Кравцов – по 10 очков.

За первую половину у команд не пошли трехочковые. Мы реализовали две попытки из 10, словенцы – 14 ложных бросков.

С возобновлением игры гости попытались выровнять положение. Частично это удалось, но лишь до того времени, пока украинцы не задействовали быстрые выбежать из защиты в атаку. У балканцев не получалось эффективно их нейтрализовать. Зато хозяева завершали их результативными атаками из-под кольца или выводом свободного игрока на дуге. По две дальние попытки реализовали Бояркин с Кобцем. У словенцев прошла лишь первая из 19-ти. То же перед заключительной четвертью мы уже имели 24 очка преимущества.

В начале последней части матча украинцы допустили слабину, которой воспользовались балканцы – 7:0. И потом хозяева снова взяли игру под контроль. На этот раз три подряд трехочковых Санона заставили соперника успокоиться. В дальнейшем никаких вопросов относительно итога поединка не возникало. Главная неприятность - повреждение Кобца за какие-то секунды до конца поединка. Площадку он покидал с помощью товарищей по команде.

Победа сохраняет команде Украины шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира. Следующий матч наша команда играет 2 декабря в Испании. Испанцы проиграли сегодня в Турции (67:71) и тоже остаются крайне мотивированными. Для официального выхода на чемпионат мира Испании нужна еще одна победа.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019

Мужчины. Квалификация

Европа. Группа I

29 ноября

Запорожье. 19:00

Украина – Словения– 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Украина: Кобец 13 очков, 4 подбора, 3 передачи; Близнюк 11о, 7пд, 5пр; Бобров 11о, 6пд, 2пр; Санон 11о, 2пд, 1пр.