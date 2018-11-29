Атланта без Лэня в составе проиграла Шарлотт в матче регулярного чемпионата НБА

Украинский легионер пропустил матч по решению тренера.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых Атланта Хоукс без украинского легионера Алексея Лэня в составе проиграла Шарлотт Хорнетс.

Матч завершился со счетом 94:108, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь пропустил этот матч по решению тренерского совета клуба.

НБА. Регулярный чемпионат.

28 ноября.

Шарлотт – Атланта 108:94 (24:28, 31:21, 31:26, 22:19)

Филадельфия – Нью-Йорк 117:91 (41:27, 27:21, 25:20, 24:23)

Бруклин – Юта 91:101 (16:17, 26:26, 36:27, 13:31)

Хьюстон – Даллас 108:128 (28:36, 28:38, 33:22, 19:32)

Милуоки – Чикаго 116:113 (30:40, 33:22, 29:27, 24:24)

Миннесота – Сан-Антонио 128:89 (28:25, 29:9, 35:24, 36:31)

Новый Орлеан – Вашингтон 125:104 (31:24, 36:23, 31:34, 27:23)

Оклахома-Сити – Кливленд 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21)

Портленд – Орландо 115:112 (33:30, 22:33, 40:21, 20:28)

Клипперс – Финикс 115:99 (26:22, 23:27, 40:25, 26:25)