Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков, сообщает официальный сайт турнира.

Лучшими защитниками признаны Кэмерон Ранделс («Черкаськы Мавпи»), на счету которого 20 очков, 14 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота в среднем за игру, а также Станислав Овдеєнко («Днепр-Азот») - 22 очка, 4 подбора и 1 перехват за игру.

Среди форвардов были отмечены Эшли Хэмилтон («Черкаськы Мавпи») - 20.5 очка, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата в среднем за игру и Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») - 21.5 очка, 3.5 подбора, 3 перехвата и 1.5 блок-шота за игру.

Лучшим центровым признан Крис Фергюсон («Днепр-Азот») - 19 очков, 16 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.

На минувшей неделе свои матчи провели оба лидеры чемпионата. "Химик" (Южный) обыграл "Николаев" - 85:67, одержав 20 победу подряд в сезоне. В свою очередь, действующий чемпион Украины "Будівельник" (Киев) был гораздо сильнее львовской "Политехники-Галичины" - 85:45.

В турнирной таблице у "Химика" показатель победы/поражения составляет 20/0, у "Строителя" - 18/3, а идущего на 3-м месте БК "Черкаські мавпи" - 12/8.