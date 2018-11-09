Оклахома выиграла седьмой матч подряд в регулярном чемпионате НБА

Тандер обыграли Хьюстон Рокетс со счетом 98:80.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в центральном из которых Оклахома Сити Тандер обыграла Хьюстон Рокетс и одержала седьмую подряд победу в регулярном чемпионате.

Матч завершился со счетом 98:80, сообщает официальный сайт лиги.

Самый результативный игрок матча форвард Оклахомы Пол Джордж набрал в этой игре 20 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

08 ноября.

Оклахома-Сити – Хьюстон 98:80 (29:19, 30:26, 21:15, 18:20)

Оклахома-Сити: Джордж (20 + 11 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Адамс (19 + 10 подборов), Шредер (14 + 6 потерь), Фергюсон (14), Грант (11) – старт; Фелтон (10), Диалло (5), Паттерсон (3), Ноэл (2), Абринес (0), Луваву-Кабарро (0), Надер (0).

Хьюстон: Харден (19 + 8 подборов + 5 потерь), Капела (17 + 7 подборов), Такер (13), Пол (10 + 6 перехватов + 5 потерь), Эннис (6) – старт; Грин (8), Кларк (3), Энтони (2), Крисс (2), Хартенштайн (0).

Финикс – Бостон 109:116 OT (32:13, 23:22, 25:30, 20:35, 9:16)

Финикс: Букер (38 + 9 передач + 6 потерь), Уоррен (29 + 7 подборов), Эйтон (14 + 10 подборов), Ариза (11 + 9 подборов + 6 передач), Кэнан (7 + 6 передач) – старт; Окобо (4), Джексон (2), Бриджес (2), Холмс (2), Андерсон (0).

Бостон: Ирвинг (39 + 7 подборов + 6 передач), Браун (17), Хэйворд (8), Хорфорд (7 + 4 блок-шота), Тейтум (4 + 8 подборов) – старт; М-с Моррис (17 + 8 подборов), Розир (10), Смарт (7), Бэйнс (4), Оджелей (3), Ябуселе (0).

Портленд – Клипперс 116:105 (37:28, 24:29, 23:24, 32:24)

Портленд: Лиллард (25), Макколлум (23 + 7 подборов), Нуркич (16 + 9 подборов), Амину (11 + 8 подборов), Лэйман (0) – старт; Коллинз (10 + 9 подборов), Стаускас (8), Тернер (7 + 7 передач), Ленард (7), Сет Карри (5), Свэниган (4).

Клипперс: Галлинари (20), Гилджес-Александер (19), Харрис (15 + 11 подборов), Беверли (4), Марьянович (4) – старт; Уильямс (20 + 7 передач), Харрелл (19), Робинсон (2), Скотт (2), Теодосич (0).

Голден Стэйт – Милуоки 111:134 (29:32, 22:32, 28:41, 32:29)

Голден Стэйт: Томпсон (24), Дюрэнт (17 + 9 передач + 6 потерь), Джонс (12), Карри (10 + 6 передач), Белл (4) – старт; Кук (15), Ли (8), Луни (8), Маккинни (7), Игудала (6), Жеребко (0).

Милуоки: Бледсоу (26 + 6 передач), Адетокумбо (24 + 9 подборов), Брогдон (20), Миддлтон (17 + 6 передач), Лопес (2) – старт; Коннотон (15), Макер (8), Снелл (6), Ильясова (5 + 8 подборов), Дивинченцо (4), Хенсон (4), Браун (3), Деллаведова (0).