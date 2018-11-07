Николаев вырвал победу у Политехника на выезде

Судьбу матча решила напряженная концовка.

В Харькове состоялся матч между соседями по турнирной таблице баскетбольной Суперлиги - «Политехник» принимал «Николаев».

Команды продемонстрировали очень равную игру, судьба которой решилась только в заключительной четверти. Гостям удалось вырваться вперед и нейтрализовать последнюю атаку, не без помощи судей, сообщает Xsport. Таким образом, команда Виталия Черния поднялась на 5-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Украины

«Политехник» — «Николаев» 75:77 (17:20, 18:16, 23:20, 17:21)

«Политехник»: Дэвис (17 + 6 передач + 4 перехвата), Козлов (14 + 4 подбора), Кромер (28 + 5 подборов), Чугунов (8 + 4 подбора), Рочняк (8 + 5 подборов) — старт; Кузнецов, Савченко, Колотилов, Вуйович.

«Николаев»: Зотов (10 + 4 передачи), Мусиенко (14), Онуфриев (9), Жуковский (2), Аникиенко (10 + 5 подборов) — старт; Тонченко (0 + 3 передачи), Давидюк (7), Бобров, Попов (11 + 8 подборов), Адедиран (8 + 7 подборов + 5 передач), Приймак (6 + 4 подбора), Хохоник. Г