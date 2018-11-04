11 очков украинца Леня помогли Атланте обыграть Майами, Лейкерс выиграли у Портленда в НБА

"Кливленд" уступил "Шарлотт".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Центровой Атланты украинец Алексей Лень принял участие в матче НБА против Майами и помог одержать победу своей команде.

Игрок провел на площадке 24 минуты, за которые набрал 11 очков, три из которых получил после броска из-за дуги. Кроме того, украинец совершил 4 подбора, 1 перехват, 1 потерю, 3 блока и дважды сфолил.

Филадельфия – Детройт 109:99 (30:24, 39:23, 16:25, 24:27)

Филадельфия: Эмбиид (39 + 17 подборов), Симмонс (9 + 5 перехватов), Ковингтон (5),Шарич (5), Фульц (4) – старт; Редик (16), Мускала (14), Шэмет (11), Джонсон(6), Чендлер (0).

Детройт: Гриффин (38 + 13 подборов + 6 передач + 7 потерь), Джексон (9), Драммонд(8 + 9 подборов), Джонсон (2), Браун (0) – старт; Гэллоуэй (13), Пачулия (9),Смит (8), Луэр (6 + 7 подборов), Робинсон (4), Кальдерон (2).

Шарлотт – Кливленд 126:94 (30:22, 29:30, 34:21, 33:21)

Шарлотт: Лэмб (19 + 8 подборов), Уокер (18), Батюм (9 + 8 подборов + 8 передач),Марв. Уильямс (7), Зеллер (6) – старт; Монк (16), Паркер (12), Бриджес (12),Эрнангомес (11 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (10), Бийомбо (4), Бэйкон (2),Камински (0).

Кливленд: Деккер (11), Осман (9), Томпсон (8 + 8 подборов), Худ (7), Джордж Хилл (3) – старт; Джей Ар Смит (14), Кларксон (13), Корвер (11), Нэнс (9), Секстон (4),Нваба (3), Жижич (2).

Индиана – Бостон 102:101 (18:28, 27:17, 27:27, 30:29)

Индиана: Оладипо (24 + 12 подборов + 5 потерь), Богданович (16), Тернер (12),Коллисон (9), Янг (4 + 8 подборов) – старт; Эванс (17), Сабонис (12 + 9 подборов), Лиф (7), Джозеф (1), Макдермотт (0).

Бостон: Ирвинг (18), Тейтум (14), Хорфорд (14), Браун (12 + 7 подборов), Хэйворд (4 + 7 подборов) – старт; М-с Моррис (23), Розир (7), Бэйнс (6), Смарт (3 + 9 передач).

Атланта – Майами 123:118 (41:31, 33:37, 28:25, 21:25)

Атланта: Янг (24 + 15 передач + 5 потерь), Принс (15), Лень (11), Бэйзмор (10 + 5 потерь), Спеллмен (7) – старт; Дедмон (15 + 7 подборов), Картер (12), Хертер(12), Лин (6), Бембри (6), Пойтресс (5).

Майами: Ричардсон (32), Макгрудер (18), Уинслоу (15 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уайтсайд (8 + 8 подборов), Олиник (0) – старт; Уэйд (19), Джонсон(17), Эллингтон (5), Джонс (2), Адебайо (2 + 7 подборов).

Чикаго – Хьюстон 88:96 (28:27, 28:27, 7:21, 25:21)

Чикаго: Лавин (21), Паркер (15 + 7 потерь), Картер (14 + 13 подборов + 4 блок-шота),Холидэй (9), Пэйн (8) – старт; Хатчисон (12), Фелисио (4), Арчидиаконо (3),Блэйкни (2).

Хьюстон: Харден (25 + 7 передач + 8 потерь), Эннис (15), Капела (12 + 12 подборов),Пол (7 + 8 передач), Такер (6) – старт; Энтони (17 + 7 подборов), Грин (6),Кларк (6 + 7 подборов), Хартенштайн (2).

Сан-Антонио – Новый Орлеан 109:95 (24:17, 34:22, 29:29, 22:27)

Сан-Антонио: Дерозан (26), Олдридж (22 + 12 подборов + 6 передач), Каннингем (15 + 7 подборов), Форбс (7), Гэй (6) – старт; Миллс (15 + 8 подборов + 7 передач),Белинелли (14), Бертанс (2), Пау Газоль (2), Пондекстер (0), Мету (0), Пелтль(0).

Новый Орлеан: Холидэй (29 + 8 передач), Миротич (22 + 16 подборов), Дэвис (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Мур (11), Джонсон (3) – старт; Рэндл (10), Кларк(3), Фрэйзер (0), Джексон (0), Миллер (0), Диалло (0), Окафор (0).

Денвер – Юта 103:88 (25:25, 22:21, 21:27, 35:15)

Денвер: Харрис (20), Мюррэй (19), Миллсэп (13), Йокич (7 + 10 подборов + 16 передач), Крэйг (4) – старт; Бизли (12), Лайлс (8), Эрнангомес (8), Пламли(7), Моррис (3), Акун-Перселл (2), Лайдон (0).

Юта: Митчелл (16 + 5 перехватов), Фэйворс (12), Гобер (12 + 12 подборов), Рубио(11 + 6 передач + 6 потерь), Инглс (4 + 6 передач) – старт; Краудер (21),Экзам (6), О'Нил (4), Удох (2), Аллен (0), Сефолоша (0), Ньянг (0).

Портленд – Лейкерс 110:114 (29:28, 28:28, 16:32, 37:26)

Портленд: Лиллард (30), Макколлум (30), Нуркич (14 + 13 подборов), Лэйман (6 + 7 подборов), Амину (4 + 13 подборов) – старт; Тернер (11), Коллинз (10),Стаускас (3), Ленард (2), Сет Карри (0), Свэниган (0).

Лейкерс: Джеймс (28 + 7 передач), Кузма (12), Макги (12 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Ингрэм (8), Болл (3) – старт; Рондо (17 + 10 подборов + 6 передач),Харт (11), Зубац (9 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Стивенсон (7).