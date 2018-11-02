Бывший центровой Юты и Индианы украинец Фесенко стал новичком Днепра
18:55, 02 ноября 2018Баскетбол
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На счету новичка "Днепра" 135 матчей в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.
Кирилл Фесенко стал новичком "Днепра" / bcdnipro.com
Баскетбольный клуб "Днепр" сообщил о переходе в команду украинского центрового Кирилла Фесенко.
Детали контракта не сообщаются.
На счету новичка «Днепра» 135 матчей в НБА в составе «Юты» и «Индианы».
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В составе сборной Украины Кирилл Фесенко принимал участие в Евробаскете-2011 и Евробаскете-2015.
Последние сезоны Фесенко провел в итальянском «Авеллино». Интерес к украинскому баскетболисту проявляла «Брешия».
Ранее в Украине воспитанник днепропетровской школы баскетбола выступал в мариупольском «Азовмаше», «Мариуполе» и «Черкасских Мавпах». Последний раз Кирилл Фесенко выступал в чемпионате Украины в 2013 году за «Донецк».
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