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Бывший центровой Юты и Индианы украинец Фесенко стал новичком Днепра

18:55, 02 ноября 2018
Баскетбол
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Кирилл Фесенко стал новичком "Днепра" / bcdnipro.com

Детали контракта не сообщаются.

На счету новичка «Днепра» 135 матчей в НБА в составе «Юты» и «Индианы».

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В составе сборной Украины Кирилл Фесенко принимал участие в Евробаскете-2011 и Евробаскете-2015.

Последние сезоны Фесенко провел в итальянском «Авеллино». Интерес к украинскому баскетболисту проявляла «Брешия».

Ранее в Украине воспитанник днепропетровской школы баскетбола выступал в мариупольском «Азовмаше», «Мариуполе» и «Черкасских Мавпах». Последний раз Кирилл Фесенко выступал в чемпионате Украины в 2013 году за «Донецк».

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Теги: #Днепр#Кирилл Фесенко