Бывший центровой Юты и Индианы украинец Фесенко стал новичком Днепра

На счету новичка "Днепра" 135 матчей в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетбольный клуб "Днепр" сообщил о переходе в команду украинского центрового Кирилла Фесенко.

Детали контракта не сообщаются.

На счету новичка «Днепра» 135 матчей в НБА в составе «Юты» и «Индианы».

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В составе сборной Украины Кирилл Фесенко принимал участие в Евробаскете-2011 и Евробаскете-2015.

Последние сезоны Фесенко провел в итальянском «Авеллино». Интерес к украинскому баскетболисту проявляла «Брешия».

Ранее в Украине воспитанник днепропетровской школы баскетбола выступал в мариупольском «Азовмаше», «Мариуполе» и «Черкасских Мавпах». Последний раз Кирилл Фесенко выступал в чемпионате Украины в 2013 году за «Донецк».