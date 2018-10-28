Лейкерс украинца Михайлюка уступили Сан-Антонио в чемпионате НБА

"Атланта" с украинцем Алексеем Ленем проиграла "Чикаго".

Состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.

Украинец Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Чикаго, в котором команда украинца потерпела поражение – 85:97.

Лень вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 16:45 минут, но за это время заработал всего 4 очка и сделал 4 подбора. Лень бросил с игры 6 раз, но попал лишь дважды, в том числе промахнулся один раз из-за дуги. Также в пассиве украинца одна потеря и один из худших показателей полезности - 21.

Выиграв два из пяти матчей старта сезона, Атланта занимает десятое место.

Лейкерс украинца Святолава Михайлюка проиграли Сан-Антонио в матче, в котором, казалось, держали игру в своих руках. Михайлюк, выйдя на площадку, провел в игре менее двух минут и успел лишь один раз бросить трехочковый и промахнуться.

В турнирной таблице Лейкерс с двумя победами в шести матчах занимают 11-е место.

Детройт — Бостон 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

Детройт: Драммонд (18 + 8 подборов), Джонсон (16), Джексон (8), Гриффин(7), Буллок (6) — старт; Смит (8), Элленсон (7), Браун (6), Луэр (4), Кальдерон(3), Гэллоуэй (2), Робинсон (2), Пачулия (2)

Бостон: Браун (19), Хэйворд (15), Тейтум (6), Хорфорд (4), Ирвинг (3 + 7 подборов) – старт; М-с Моррис (18 + 8 подборов), Тайс (17 + 8 подборов), Розир(14 + 8 подборов), Смарт (5 + 9 передач), Уонамейкер (4), Ябуселе (2), Уильямс(2), Оджелей (0).

Нью-Орлеан — Юта 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

Новый Орлеан: Миротич (25 + 8 подборов), Холидэй (18 + 6 передач), Рэндл (12), Мур (5), Пэйтон (0) – старт; Джексон (14), Окафор (11), Диалло (10), Хилл(6), Джонсон (6), Фрэйзер (2), Кларк (2), Уильямс (0).

Юта Рубио (28 + 12 передач), Гобер (25 + 14 подборов + 4 блок-шота), Митчелл (22 + 6 передач), Фэйворс (10 + 7 подборов), Инглс (7) – старт; Экзам(11), О’Нил (8), Беркс (7), Ньянг (5), Аллен (4), Краудер (4), Удох (1).

Атланта — Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

Атланта: Принс (16 + 6 потерь), Янг (13 + 5 потерь), Картер (12), Бэйзмор (8), Лень (4) – старт; Дедмон (13 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Бембри (8), Хертер(6), Лин (3), Спеллмен (2 + 8 подборов).

Чикагo: Лавин (27 + 11 подборов + 9 потерь), Холидэй (12 + 5 перехватов), Картер (10 + 10 подборов), Хатчисон (4), Пэйн (2) – старт; Паркер (18 + 8 подборов), Арчидиаконо (13 + 7 передач), Блэйкни (9), Фелисио (2 + 8 подборов), Харрисон (0).

Кливленд — Индиана 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

Кливленд: Худ (17), Джордж Хилл (14), Осман (10 + 6 потерь), Деккер (6), Томпсон (6) – старт; Нэнс (15 + 12 подборов), Кларксон (12), Секстон (12), Нваба(7), Корвер (4), Джей Ар Смит (3), Жижич (1).

Индиана: Богданович (25), Оладипо (24 + 6 передач), Коллисон (15 + 6 передач), Тернер (15), Янг (10) – старт; Сабонис (15), Джозеф (7), Макдермотт(6), Холидэй (2), Самнер (0), Джонсон (0), Лиф (0).

Филадельфия — Шарлотт 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

Филадельфия: Эмбиид (27 + 14 подборов), Ковингтон (18 + 10 подборов + 4 блок-шота),Симмонс (14 + 12 подборов), Шарич (11 + 7 подборов), Фульц (10) – старт; Редик (15), Шэмет (4), Макконнелл (2), Джонсон (2), Мускала (2).

Шарлотт: Уокер (37 + 6 передач), Лэмб (12), Зеллер (12), Марв. Уильямс (7), Батюм (2 + 10 подборов) – старт; Бриджес (14), Грэм (7), Кидд-Гилкрист (6), Монк(4), Бийомбо (2).

Майами — Портленд 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

Майами: Драгич (28), Олиник (19), Макгрудер (14 + 10 подборов), Ричардсон (11),Уайтсайд (5 + 16 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Уэйд (19), Уинслоу (10), Джонсон (7), Адебайо (7).

Портленд: Лиллард (42 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (19 + 7 подборов), Лэйман (7), Нуркич (5 + 7 подборов), Амину (2) – старт; Коллинз (13), Тернер(8), Стаускас (5), Ленард (5), Сет Карри (3), Харклесс (2).

Мемфис — Финикс 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

Мемфис: Марк Газоль (19 + 8 подборов), Конли (18 + 7 передач), Темпл (15), Джексон(6), Андерсон (2) – старт; М.Брукс (18), Селден (14), Мэк (8 + 6 передач), Д.Брукс (8), Каспи (5), Харрисон (2), Ватанабе (2), Рэбб (0).

Финикс: Эйтон (24 + 8 подборов), Кэнан (11), Джексон (8 + 7 потерь), Андерсон(7), Ариза (6) – старт; Окобо (12), Кроуфорд (11), Бриджес (7), Дэниелс(3),Уоррен (3), Бендер (2), Чендлер (2), Холмс (0).

Милуоки — Орландо 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)

Милуоки: Адетокумбо (21 + 7 подборов), Миддлтон (18 + 7 подборов), Брогдон(16), Лопес (11), Бледсоу (6) – старт; Дивинченцо (15), Коннотон (10), Снелл(7), Хенсон (4), Деллаведова (3), Ильясова (2 + 10 подборов + 6 передач), Браун (0), Макер (0).

Орландо: Вучевич (16 + 9 подборов), Огастин (11), Фурнье (10), Гордон (9), Айзек(2) – старт; Симмонс (10), Айванду (8), Росс (7), Бамба (7), Грант (5), Берч(4), Мартин (2), Бриско (0).

Сан-Антонио — Лос-Анджелес 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18)

Сан-Антонио: Дерозан (30 + 12 подборов + 8 передач), Форбс (16), Олдридж (15), Каннингем (4), Бертанс (0) – старт; Гэй (16 + 10 подборов), Пау Газоль (11 + 12 подборов), Миллс (10), Белинелли (8).

Лейкерс: Джеймс (35 + 11 подборов), Кузма (15), Харт (9), Макги (9 + 4 блок-шота + 5 потерь), Болл (6) – старт; Стивенсон (14 + 9 подборов), Рондо (12), Уильямс(4), Колдуэлл-Поуп (2), Михайлюк (0).