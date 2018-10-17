Бостон и Голден Стейт выиграли первые матчи нового сезона в НБА
10:36, 17 октября 2018Баскетбол
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Действующий чемпион на старте нового сезона обыграл Оклахому.
Кевин Дюрант (слева) и Стефан Карри принесли Голден Стейт львиную долю очков в матче против Оклахомы / Reuters
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации стартовал новый сезон 2018/19, где в первом матче "Бостон Селтикс" обыграли "Филадельфию 76", а затем действующий чемпион лиги "Голден Стейт Уорриорз" были сильнее "Оклахомы Сити Тандер".
Бостон разгромил соперника со счетом 105:87, сообщает официальный сайт лиги.
Главным героем игры в составе победителей стал Джейсон Татум, на счету которого 23 очка. Маркус Моррис набрал 16 баллов, а Джевелин Браун - 12.
Игра с участием чемпиона оказалась куда более упорной. "Уорриорз" обыграли "Тандер" лишь с преимуществом в 8 баллов - 108:100.
Здесь главным героем матча выступил Кевин Дюрант, на счету которого 27 баллов.
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