Бостон и Голден Стейт выиграли первые матчи нового сезона в НБА

Действующий чемпион на старте нового сезона обыграл Оклахому.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации стартовал новый сезон 2018/19, где в первом матче "Бостон Селтикс" обыграли "Филадельфию 76", а затем действующий чемпион лиги "Голден Стейт Уорриорз" были сильнее "Оклахомы Сити Тандер".

Бостон разгромил соперника со счетом 105:87, сообщает официальный сайт лиги.

Главным героем игры в составе победителей стал Джейсон Татум, на счету которого 23 очка. Маркус Моррис набрал 16 баллов, а Джевелин Браун - 12.

Игра с участием чемпиона оказалась куда более упорной. "Уорриорз" обыграли "Тандер" лишь с преимуществом в 8 баллов - 108:100.

Здесь главным героем матча выступил Кевин Дюрант, на счету которого 27 баллов.