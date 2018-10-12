Днепр в тяжелом матче баскетбольной Суперлиги победил южненский Химик

Игра завершилась со счетом 78:73.

В Днепре завершился центральный матч дня чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором Днепр победил южненский Химик.

Игра завершилась со счетом 78:73, сообщает официальный сайт соревнований.

Роковой для южненцев стала потеря Марченко, который отдал слишком высокую передачу на Джонса за 20 секунд до окончания основного времени матча. Опытный Ревзин без лишних нервов реализовал оба штрафных, оставив Химику еще 8 секунд на последнюю попытку перевести игру в овертайм. После тайм-аута южненцы сумели вывести Мальчевского на дальний бросок, но форвард гостей, получив хорошую позицию для атаки, промахнулся. Два точных броска с линии от Мишулы поставили точку в этом матче – 78:73.

У Днепра в этом матче трудно выделить кого-то одного, ведь вся стартовая пятерка сыграла полезно, а вот у Химика лучшим был снайпер Марченко, реализовавший 6 из 8 трехочковых, отдал 3 передачи и сделал 2 подбора, а его рейтинг эффективности составил 20 баллов.

В других матчах дня Киев-Баскет победил Запорожье (103:82), а Одесса на выезде одолела харьковский Политехник - 76:81.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат. 2-й тур

Днепр, СК Шинник

Днепр – Химик 78:73 (13:18, 27:20, 25:22, 13:13)

Днепр: Закурдаєв 17 – 4 потери, Мішула 12 + 5 передач + 3 перехвата, Ревзин 12 + 5 подборов, Кушниров 11 + 3 передачи + 3 подбора, Тимофеенко 7 + 7 передач + 6 подборов + 2 перехвата – 3 потери – старт, Прокопенко 5, Бондарчук 4, Кожемякин 4, Шундель 4, Сизов-2, Натяжко 0

Химик: Джонс 11 + 6 подборов – 3 потери, Войналович 11 + 4 подбора, Павлов 7 + 7 подборов – 4 потери, Эдвин 2 + 6 передач – 3 потери, Рябчук 0 + 3 перехвата – старт, Марченко 18 + 3 передачи, Сидоров 14 + 3 передачи), Антипов 8, Ковалев 2, Мальчевский 0

Киев-Баскет – Запорожье– 103:82 (22:13, 19:23, 25:24, 37:22)

Политехник – Одесса 76:81 (14:23, 23:18, 24:21, 15:19)