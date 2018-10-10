Черкасские Мавпы одолели кипрский Керавнос и стали участниками группового этапа Кубка Европы

Матч на Кипре завершился со счетом 64:61 в пользу хозяев, но по сумме двух матчей дальше прошли гости.

В двухматчевом противостоянии команда Максима Михельсона выиграла у вице-чемпиона Кипра – Кервноса.

Имея в запапасі 11 баллов преимущества перед второй игрой коллектив из Черкасс сумел не отпустить слишком далеко соперника на Кипре – проиграв с разницей, что позволяла именно Обезьянам квалифицироваться в групповой этап, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Керавнос более удачно вошел в игру, и уже через три минуты после ее начала преимущество соперников украинского клуба составила 7 баллов. Главный тренер Черкасских Мавп Максим Михельсон взял перерыв и этим сумел несколько успокоить игру. Черкащане усилиями Конева, который забил четыре балла подряд сумели сократить разницу в счете до трех баллов. На активные действия гостей кипрский клуб ответил собственным рывком, который организовали лидеры хозяев паркета – Абукар и Уиллис. Завершилась же первая четверть при счете 23:15 в пользу гостей.

Во второй десятиминутке команды продолжили выкладываться на полную и уделять больше внимания защитным действиям. Серией эффектных моментов во втором периоде отличился молодой воспитанник украинского клуба – форвард Иван Ткаченко, который мощно вколотил сверху и забил важный трехочковый. Итоговый счет в первой половине игры установил трехочковый от разыгрывающего «Обезьян» - Клима Артамонова, который собственным броском сократил разницу в счете до 6 баллов.

Лидеры Черкасского клуба Брэндон Янг и Александр Кольченко начали сокращать отставание уже на первых минутах третьего периода, а еще через мгновение все тот же Янг собственным лей-апом и вообще сравнял счет во встрече в Никосии– 36:36. Три балла капитана Александра Кольченка вывели украинскую команду вперед. Однако, Керавнос все же сумел нивелировать оттаивания и уйти на последний перерыв в качестве лидера, имея 3 очка в запасе и этой игре, и дефицит в 8 очков по результатам двух матчей.

В четвертой четверти команды продемонстрировали чрезвычайно много физической борьбы на паркете, отвоевывая и защищая буквально каждый клочок паркета. По такой игре хорошо себя чувствовал на паркете Дмитрий Липовцев, который хоть и не отметился ни одним набранным баллом, однако собрал сразу 13 подборов.

Завершился же матч при счете 64:61 – минимальная победа команды из Кипра, которая позволила украинской команде успешно квалифицироваться в групповой раунд Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы FIBA. Квалификация

Второй раунд. Второй матч

Керавнос (Кипр) – Черкасские Мавпы– 64:61 ( 23:15, 11:14, 15:17, 15:15)

Общий счет - 128:136.