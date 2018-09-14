Определился состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2019 против Испании
Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Евгением Мурзіним определился с составом на поединок первого тура второго раунда отбора на ЧМ-2019 против сборной Испании:
В окончательном списке, как того и требует регламент, 12 игроков, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Состав сборной Украины:
Защитники:
Сергей Гладырь, без клуба, 196 см, 29 лет, первый тренер Александр Шнейдер;
Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;
Александр Кобец, без клуба, 197, 22, первый тренер Игорь Кобец;
Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, первый тренер - Ирина Наседкина;
Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, первый тренер – тренер Александр Молчанов
Форварды:
Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет, 203, 26, первые тренеры - Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;
Игорь Зайцев без клуба 210, 29, первый тренер - Людмила Коваль;
Владимир Конев Черкасские Мавпы, 203, 29, первый тренер - Сергей Маренич;
Александр Липовый, Промитеас, 200, 26, первый тренер - Людмила Покровенко;
Владимир Герун Бреоган, 208, 24, первые тренеры - Михаил Лисоволенко/ Арина Гребнева;
Центровые:
Вячеслав Кравцов 7.09, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, первый тренер - Сергей Комаров;
Алексей Лень 3.09, Атланта Хоукс все, 216, 25, первый тренер — Михаил Лисоволенко.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Испания состоится в киевском Дворце спорта сегодня, 14 сентября. Начало игры в 19:00.