Определился состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2019 против Испании

В окончательном составе команды 12 игроков.

Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Евгением Мурзіним определился с составом на поединок первого тура второго раунда отбора на ЧМ-2019 против сборной Испании:

В окончательном списке, как того и требует регламент, 12 игроков, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Состав сборной Украины:

Защитники:

Сергей Гладырь, без клуба, 196 см, 29 лет, первый тренер Александр Шнейдер;

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;

Александр Кобец, без клуба, 197, 22, первый тренер Игорь Кобец;

Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, первый тренер - Ирина Наседкина;

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, первый тренер – тренер Александр Молчанов

Форварды:

Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет, 203, 26, первые тренеры - Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;

Игорь Зайцев без клуба 210, 29, первый тренер - Людмила Коваль;

Владимир Конев Черкасские Мавпы, 203, 29, первый тренер - Сергей Маренич;

Александр Липовый, Промитеас, 200, 26, первый тренер - Людмила Покровенко;

Владимир Герун Бреоган, 208, 24, первые тренеры - Михаил Лисоволенко/ Арина Гребнева;

Центровые:

Вячеслав Кравцов 7.09, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, первый тренер - Сергей Комаров;

Алексей Лень 3.09, Атланта Хоукс все, 216, 25, первый тренер — Михаил Лисоволенко.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Испания состоится в киевском Дворце спорта сегодня, 14 сентября. Начало игры в 19:00.