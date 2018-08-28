Украинский баскетболист Боломбой изъявил желание выступать за сборную России

В летнее межсезонье игрок подписал контракт с сильнейшим клубом России московским ЦСКА.

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который в летнее межсехонье подписал контракт с московским ЦСКА, проходит процесс оформления российского гражданства и готов выступить за национальную сборную страны.

Об этом он заявил во время презентации в качестве игрока ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

«С нетерпением жду, когда смогу сыграть за сборную Россию в будущем. Мой агент говорил об интересе ЦСКА еще когда меня отчислили из Юты. Все знают, что такое ЦСКА», — произнес Боломбой в видеоролике.

Боломбой - уроженец Донецка, который в 4-летнем возрасте вместе с родителями переехал в США, где получил американский паспорт. Джоэль выступал в NCAA за университет Вебер Стэйт, где стал лучшим в истории подбирающим игроком, а последний сезон закончил в статусе лучшего защитника конференции.

Боломбой был выбран "Ютой Джаз" под 56-м номером на драфте НБА 2016 года. В лучшей лиге мира он выступал за Юту и Милуоки, где сыграл 18 матчей регулярного сезона, набирая по 1,7 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

Боломбоя не раз хотели видеть в сборной Украины, но он каждый раз отказывал тренерскому штабу Евгения Мурзина по различным причинам.