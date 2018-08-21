БК Запорожье подписал американского защитника

Клуб украинской Суперлиги завершил комплектацию к сезону.

Американский игрок Джахад Томас следующий сезон проведет в запорожском клубе.

Итак, еще в конце августа БК "Запорожье" полностью укомплектовал свой состав и имеет достаточно времени для полноценной подготовки к новому сезону баскетбольной Суперлиги, который стартует в начале октября, сообщает официальный сайт клуба.

Джахад Томас (189 см, 95 кг) родился 19 августа 1995 года в американском городе Уильямспорт (шт. Пенсильвания). Учился и играл в баскетбол в колледже УМАС Лоуэлл (г. Лоуэлл, шт. Массачусетс, США), где в последнем сезоне 2017/18 набирал в среднем за игру 21,1 очка, 8,7 подбора, 4,0 передачи и 1,8 перехватов. Летом Джахад выдвигал свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной командой, поэтому решил попробовать свои силы в Старом Свете.

Свою европейскую карьеру Джахад Томас начнет именно в запорожском клубе. Кроме позиции атакующего защитника, новичок БК "Запорожье" может играть на позиции легкого форварда.

Таким образом, в сезоне 2018/2019 за БК "Запорожье" в обновленном Дворце Спорта "Юность" будут играть украинские игроки - Вадим Быков, Виталий Быков, Юрий Кондраков, Максим Теряник, Антон Буц, Александр Тарасенко, Андрей Мироненко, Станислав Овдеенко, Валерий Анисимов и американские легионеры - Майкл Холтон, Джахад Томас и Кіндал Хилл.

В начале августа запорожская команда под руководством Валерия Плеханова начала подготовку к новому сезону. Американский форвард Кіндал Хилл уже присоединился к тренировкам. Еще два заокеанские игроки запорожского клуба - Майкл Холтон и Джахад Томас приедут в Запорожье в конце августа.