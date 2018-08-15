Женская сборная Украины по баскетболу примет участие в турнире в Латвии

17-19 августа украинки сыграют спарринги с командами Латвии, России и Швеции.

Национальная женская сборная Украины продолжает учебно-тренировочные сборы, предшествующие турниру в Латвии.

Горан Бошкович работает с 13-ю вызванными к тренировочному лагерю игроками, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Бошкович уделяет внимание каждому игроку. Этот тренерский контроль совсем не тяготит девушек, наоборот! Вот он показывает элементы ведения мяча Дандре Мосс. Затем, проведя короткий разговор в начале тренировки, разъясняет «на пальцах» сущность упражнений и комбинаций, которые будут тренировать.

Работу на собрании закрепит игровая сессия в Риге. 17-19 августа украинки сыграют спарринги с командами Латвии, России, Швеции.

Горан Бошкович: - Мы работаем по плану, помнится командные взаимодействия, изучаем тактические схемы. Пригласил новичков, для которых вызов – возможность зарекомендовать себя. Может случиться все, что угодно - кто-то заболеет, травмируется, и тогда надо иметь в колоде «джокеров». Очень хорошо, что будем иметь контрольные игры. Это позитивно и полезно для командного духа.

Таисия Удоденко: - Думаю, вы заметили, что сейчас половины людей не хватает с нашей национальной сборной. Имею в виду тех,кто играл в отборочных матчах. Очень много молодых девушек. Их подтягивают, чтобы нам была помощь. Не думаю, что турнир важен результатам. Надо наиграть молодежь, почувствовать друг друга. Сразу же скажу – дедовщины в сборной нет. Когда я еще был молодым игроком, старшие девушки давали понять, кто есть кто. Ну а мы советуем, что-то подсказываем. Идет нормальный процесс командной работы.

Виктория Кондусь: - Стараемся, работаем. Тренировки интересные, содержательные. Выполняем значительный объем работы, но не бездумно – знаем, ради чего делаем то или иное упражнение. Сборная должна оставаться сильной. Если получу шанс на турнире, постараюсь оправдать доверие тренера.